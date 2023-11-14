Boston Celtics, New York Knicks'i mağlup etti

NBA’de Boston Celtics, sahasında karşılaştığı New York Knicks’i 114-98’lik skorla yenerek bu sezon 8. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks’i 114-98’lik skorla mağlup etti. Celtics’te Jayson Tatum 35 sayı, 7 asist, 6 ribaund, Jaylen Brown 22 sayı, 6 asist, 5 ribaund, Kristaps Porzingais de 21 sayı, 6 ribaund, 3 asistle galibiyete katkı verdi. Knicks’te ise Jalen Brunson’un 26 sayı, 4 asist, 3 ribaundu, Julius Randle’ın da 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Boston 8. galibiyetini elde ederken, Knicks 5. mağlubiyetini aldı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 114 - New York Knicks: 98

Toronto Raptors: 111 - Washington Wizards: 107

Milwaukee Bucks: 118 - Chicago Bulls: 109

Sacramento Kings: 132 - Cleveland Cavaliers: 120