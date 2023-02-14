Boston'un sembol köprüleri kırmızı beyazla ışıklandırıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'daki sembol köprüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye destek amacıyla kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Boston'un sembol köprüleri kırmızı beyazla ışıklandırıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki sembol köprüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye destek amacıyla kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da bulunan bazı sembol köprüler, kırmızı-beyazla ışıklandırıldı. Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğundan yapılan paylaşımda, "Boston’da simge köprüler deprem nedeniyle bayrağımızın renkleriyle ışıklandırıldı. Bu dayanışma için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.