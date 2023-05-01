BOTAŞ 5 çevre ödülünün daha sahibi oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri’nde 5 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir çevresel değer oluşturma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil eden BOTAŞ, bu alanda başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünya çapında en çevreci projeleri tanıtmak ve geliştirmek üzere kurulan İngiltere merkezli The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri’nde BOTAŞ, bu yıl 5 ödüle layık görüldü.

Öte yandan BOTAŞ, The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri’nde 2’si altın 3’ü gümüş olmak üzere toplamda 5 ödül almaya hak kazandı. Böylelikle, sahip olduğu yüksek çevre hassasiyeti ile BOTAŞ, 2019-2023 yılları arasında 27 uluslararası ödülü Türkiye’ye kazandırmış oldu.

BOTAŞ, Türkiye’nin arz güvenliğini tesis etme adına büyük projelere ve dev yatırımlara imza atarak, kesintisiz enerjide olduğu gibi sürdürülebilir enerjide de faaliyet gösteriyor.

Sahip olduğu 5 adet LNG terminali, 7 adet uluslararası bağlantılı doğal gaz hattı ile güçlü bir enerji altyapısı oluşturan BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin jeostratejik konumunun avantajlarını da kullanarak uzun dönemli planlamalar ve geleceğe dönük uluslararası yatırımlar olan TürkAkım ve TANAP boru hatları gibi dev projeleri hayata geçirdi. Türkiye bu sayede gelişmiş iletim altyapısı, LNG, FSRU ve depolama tesisleriyle Avrupa’da ve dünyada fiyat avantajını en iyi kullanan ülkelerden biri oldu.

BOTAŞ’ın 5 Çevre Ödülü Aldığı Kategoriler:

1- Biyoçeşitlilik Envanteri Projesi:

Sürdürülebilir Gelişme: Petrol endüstrisinde sürdürülebilirlik kategorisinde Gümüş Ödül ve Sürdürülebilir Gelişme: Koruma kategorisinde Gümüş Ödül,

2- Deniz Çayırlarının Taşınması Projesi:

Sürdürülebilir Gelişme: Çevre Politikası kategorisinde Altın Ödül ve Sürdürülebilir Gelişme: Petrol Endüstrisinde Sürdürülebilirlik kategorilerinde Altın Ödül,

3- Silivri İşletme Müdürlüğü Karbon Ayak İzi ve RES Projesi:

Çevresel İyileştirme: Kirlilik Kontrolü kategorisinde Gümüş Ödül alınmıştır.