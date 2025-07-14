BOTAŞ'ta Önemli Atama: Samet Türkoğlu Genel Müdür Yardımcısı Oldu

BOTAŞ’ta uzun yıllardır kritik projelere liderlik eden Samet Türkoğlu, Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Enerji Sektöründe Yükseliş

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik kuruluşlarından BOTAŞ'ta önemli bir görev değişikliği yaşandı. Dış Hizmetler Daire Başkanı olarak uzun yıllardır kritik projelere liderlik eden Samet Türkoğlu, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Özellikle doğalgaz depolama ve iletim altyapılarındaki teknik ve yönetsel başarısıyla öne çıkan Türkoğlu, yeni görevinde Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam edecek.

Güçlü Akademik ve Liderlik Geçmişi

2008 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Türkoğlu, aynı yıl Uluslararası Kaynak Enstitüsü’nde Kaynak Mühendisliği lisans derecesi aldı. 2015 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde “Atık Isı Kojenerasyon Sistemleri” konulu yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitede “Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemleri” başlıklı doktora tezine devam ediyor.

Akademik alandaki başarılarının yanı sıra eğitim hayatı boyunca önemli liderlik görevleri üstlendi. YÖK Türkiye Üniversiteleri Öğrenci Konseyleri Üst Kurulu Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Silivri’de Başlayan Stratejik Görevler

Kariyerine General Dynamics’te Proje Üretim Mühendisi olarak başlayan Türkoğlu, 2012-2013 yıllarında Eldorado Gold Corporation’da Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 2013 yılında TPAO’da göreve başlayarak Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi’nde kritik görevler üstlendi. Tesise ilişkin kurulum, işletme ve genişletme projelerinde etkin rol aldı. 2016’da BOTAŞ ailesine katılan Türkoğlu; Mühendislik Yöneticiliği, Proje Müdürlüğü ve Dış Hizmetler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kuzey Marmara Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi (Faz III) ve Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama ve İşleme Tesisi projelerinde operasyonel planlama ve yürütme süreçlerinin başında yer aldı. Bu yönüyle Silivri kamuoyu tarafından yakından tanınan ve sevilen bir isim haline geldi.

Uzmanlık Alanlarıyla Fark Yarattı

Türkoğlu’nun uzmanlık alanları arasında boru hattı yönetimi, ASME standartları, acil durum müdahale sistemleri, proje yönetimi ve tesis işletmeciliği bulunuyor. Yenilenebilir enerji sistemleri ve yer altı doğalgaz depolama konularında birçok akademik çalışmaya da imza atan Türkoğlu, enerji sektöründeki değişime öncülük eden isimlerden biri olarak görülüyor.

Yeni görevinde, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve enerji altyapısına büyük katkılar sunacağı öngörülen Samet Türkoğlu’na başarılar diliyoruz.

