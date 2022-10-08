BOTAŞ'tan 'Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var' iddialarına yalanlama

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nden (BOTAŞ), "Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup hem Tuz Gölü hem de Silivri Tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

BOTAŞ tarafından bazı basın yayın organlarında “Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var” iddialarına istinaden yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada, Türkiye’nin BOTAŞ aleyhine algı oluşturmaya yönelik maksatlı ve gerçek dışı haberler ile kamuoyu gündemi meşgul edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bütün dünyanın benzeri görülmemiş bir enerji krizini tecrübe ettiği bu dönemde, BOTAŞ ülkemizin kesintisiz enerjiye ulaşabilmesi için dünya ölçeğinde projeleri hayata geçirerek büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluşumuz uhdesinde bulunan Silivri Yer Altı Depolama Tesisi faaliyetleri Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarına (KUE) göre yürütülmekte olup depolama faaliyetleri ile ilgili olarak EPDK’ya düzenli olarak veri bildirimi yapılmaktadır. Silivri Genişletme Projesi kapsamında tesisin bütünüyle tamamlanmasına yönelik faaliyetler de devam etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kapasite artışı sonucunda hedeflenen 4,6 milyar metreküp toplam kapasite hedefine ulaşılmıştır. Temmuz ayı içerisinde Sayın Bakanımızın ifade ettiği depolama değerleri ise o gün tarihiyle ulaşılan kapasite artışını da içermektedir. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasitesinin 3,2 milyar metreküp olan toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe ulaşması ile Depolama Lisansının tadili amacıyla EPDK’ya 3 Ağustos tarihinde başvuru yapılmıştır. Bununla birlikte, Depolama Lisansı tadil sürecinin EPDK nezdinde devam etmesi nedeniyle bildirimler mevcut lisans değerleri referans alınarak yapılmaktadır. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup hem Tuz Gölü hem de Silivri Tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır.”