Boya sektörü sürdürülebilirliğe odaklandı

2021 yılında 1,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan boya sektörü, sürdürülebilirlik konularına odaklandı. Enerjinin yoğun olarak kullanıldığı sektörde, enerji tasarrufunun sağlanması için verilere dayalı bir yol haritasının çıkarılması önemli olarak görülüyor.

Küresel boya pazarı, 2020 yılında Covid-19 salgınından etkilenmiştir, ancak 2025 yılına kadar yüzde 4’lük bir büyüme bekleniyor. 2019 yılında küresel boya üretim hacminin yaklaşık olarak 10 milyar galon olduğu, 2020 yılına gelindiğinde ise sektörün pazar değerinin 158 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye boya sektörü ihracatta hızlandı. 2020 yılında 871,4 milyon dolar olan ihracat değeri, 2021 yılında yüzde 27 oranında artarak 1,1 milyar dolara yükseldi. Bu yılın da yüksek rakamlarda bitirilmesi bekleniyor. Sürdürülebilirlik, performans ve maliyet konularını gelecek dönemde boya sektöründe kritik öneme sahip olacak.

Türkiye Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu’ndan elde edilen bilgilere göre sektörde enerji tasarrufu sağlanarak sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor. Enerjiyi yoğun şekilde kullanan boya sektörü için üretimde kullanılan makinelerin pompa ve fanları, chiller, fırın, buhar kazanı, basınçlı hava, soğutma, havalandırma sistemlerinin gözlemlenmesi, performanslarının izlenmesi, ölçümlerin yapılması enerji tasarrufunun sağlanması için verilere dayalı bir yol haritasının çıkarılması önemli olarak görülüyor.

Raporda şirketlerinin enerjiyi, çoğunlukla elektrik, doğalgaz ve yakıt yağından karşıladığı görüldü. Doğalgaz daha çok ortam ısınmasında, boyama kabinlerdeki iklimlendirme, boyama, basınçlı hava, aydınlatma, ortam iklimlendirme ve malzeme nakliyesi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılıyor.

Türkiye’de boya sektörü özellikle endüstrileşmeye hizmet ederken, inşaat sektörünün gelişmesi beraberinde boya sektörüne duyulan ihtiyacı artırdı. Boya sektöründeki üretimlerinin yüzde 60’ı dekoratif amaçlarla kullanılıyor. Yanı sıra, otomotiv sektörünün Türkiye’de gelişme göstermeye başlamasıyla birlikte otomotiv boyalarına duyulan ihtiyacın da arttığı düşünülüyor.

Ar-Ge harcamaları arttı

Raporlamaya katılan firmaların yüzde 60’a varan kısmı Ar-Ge, Ur-Ge ve İnovasyona 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 64 milyon 364 bin 947 lira harcama yaptı. Raporlamaya katılan firmaların yüzde 35’ini temsil eden kısmın verdiği bilgiler doğrultusunda her yıl ortalama 14-15 kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapılıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, hayırseverlik yatırımları ortalama 1,29 milyon TL oldu.

Kadın çalışan sayısı artıyor

Öte yandan boya sektöründe çalışan sayısı 2021 yılında 7 bin 200’e ulaştı. Boya sektöründe toplam çalışanların bin 471’lik kısmı kadınlardan oluştu. Sektörde kadın çalışan sayısı bir önceki yıla göre 73 kişi arttı.