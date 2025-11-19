Boyalı köpekler merak uyandırdı

Kocaeli’de vücutlarının çeşitli yerleri mavi, yeşil ve kızıl renklere boyanmış halde görüntülenen sokak köpekleri ile ilgili Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası’ndan açıklama geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından hayvanların kasıtlı olarak boyandığı iddiaları üzerine değerlendirmede bulunan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, olayın insan eliyle yapılmış bir müdahale olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi. Bostancı, sahadan aldığı bilgiler ve görüntüler üzerindeki incelemeleri sonucunda, durumun çevresel temas kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

"İki ihtimali değerlendiriyorum"

Köpeklerin üzerindeki renklerin inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılan malzemelerle örtüştüğüne dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:

"İki ihtimali değerlendiriyorum. Köpeğin bir tanesi kahverengi-kızıla boyanmış gibi görünüyor. Muhtemelen yol asfaltlama ya da park çalışmaları sırasında kullanılan boyalı asfalt ya da zemine bulaşan boya türüne temas etmiş. O bölgeye girmiş veya yuvarlanmış ve bu madde vücudunun birçok noktasına temas etmiş. Diğer iki köpek ise mavi-yeşil tarzı bir renge boyanmış durumda. Onlar da muhtemelen boya içeren bir suyun içine girmişler. Bir süre bu suyun içinde kalınca boya hayvanların tüylerine geçmiş. Burada bilerek boyandığına dair bir kanıt yok. ’İnsan eliyle yapılmıştır’ demek doğru olmaz. Hayvanlar hareketli canlılardır; yerde yuvarlanmayı severler, farklı bir şey gördüklerinde ona ulaşmaya çalışırlar. Dolayısıyla böyle bir yaramazlık içinde olmuş olabilirler."

"Köpeğin boyanın içine girmiş veya sırtını sürtmüş olması muhtemeldir"

Bostancı şöyle devam etti:

"İzlediğim görüntülerde insan eliyle yapıldığına dair kesin bir bulgu yok. Bazen, ’Köpekleri boyadılar, kedileri boyadılar’ şeklinde duyumlar alıyoruz, maalesef bunu yapan sadist ruhlu insanlar olabilir ama bu videoda öyle bir durum görünmüyor. Eğer kimyasal madde olsaydı, ağır metal içeriyorsa vücuda alınırdı, başka kimyasal varsa deriyi yakardı. Hayvanlara ulaşabilseydik, veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli müdahaleleri yapardı ve daha net bir değerlendirme yapabilirdik. Bazı asit içeren maddeler yanığa sebep olabiliyor ve hızlı müdahale gerekiyor. Ancak izlediğim videoda zararlı kimyasal etkisi gibi bir görüntü yok; bana boya gibi geldi."

"Hayvanlar birkaç gün içinde o boyayı kendiliğinden atacaktır"

Bostancı, görüntülerin ardından kamuoyunda oluşan "uyuz ilacı mı yapıldı?" sorularına da açıklık getirdi. Uyuz tedavisinin "daldır-çıkar" yöntemiyle yapılmadığını vurgulayan Bostancı, "Bu konuya da buradan açıklık getirmiş olayım. Zaten hayvanlar birkaç gün içinde o boyayı kendiliğinden atacaktır. Köpekleri görme şansımız olsaydı, eğer vücutlarında bir yaralanma ya da berelenme olsaydı hemen müdahale ederdik. Aynı şekilde insanlar da bu tip boyalara dokunduğunda boya birkaç gün elde kalır, yıkandıkça çıkar. Bu hayvanlarda da aynı şekilde zamanla yok olacaktır" ifadelerini kullandı.