Böyle kavga görülmedi: Sopalar ve bıçaklar havada uçuştu

Bursa’da iki grup arasında hurda toplama nedeniyle kavga çıktı. Elektroşok ve sopalarla saldırıya uğrayan baba-kız, kavga ettikleri şahısları sopa ve bıçakla kovaladı.

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Hasret T. ile babası Selahattin T., gün içerisinde ’hurda toplama’ meselesi nedeniyle A.A. ve E.A. adlı kardeşler ile tartıştı. Tartışma sonrası 2 kardeş, akşam saat saatlerinde Selahattin T’nin evine geldi. Taraflar arası sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle iki kardeş, baba ve kıza sopa ve elektroşokla saldırdı. Duruma karşılık veren kadın sopayla saldırganları savururken, baba da eline aldığı bıçakla iki kardeşi kovaladı. Yüreklerin ağza geldiği kavga kameraya anbean yansıdı.