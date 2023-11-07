Boynuna boru parçası takılan kedinin imdadına yetiştiler
Kartepe'de boynuna boru parçası takılan kedi kurtarıldı.
Kartepe’de boynuna boru parçası takılan kedi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ataevler Mahallesinde boynuna boru parçası takılan kediyi gören vatandaşlar Kartepe Belediyesine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen belediye ekipleri kediyi alarak, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kedi, boynundaki parçadan kurtularak, bulunduğu yere geri bırakıldı.