Boz ayıdan Kapıdağ'a bal ziyareti

Eşsiz doğa güzelliklerine ve endemik bitki örtüsüne sahip Kapıdağ, yaban hayatı çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Kapıdağ’da Ormanlı Kırsal Mahallesi’nde arı yetiştirilen bölgeye bal ziyaretinde bulunan ayı fotokapana takıldı. Fotokapana katılan boz ayının arı kovanlarını parçalayarak, içindeki balı yediği tespit edildi.

Kapıdağ Yarımadası’ndaki Ormanlı Kırsal Mahallesi’nde yer alan Şelale mevkisinde meydana gelen olayda boz bir ayının arı kovanlarına bal ziyareti yaptığı orman kameralarına takıldı. Arıcılık faaliyetlerinde bulunan orman köylüleri kovanlarının parçalandığını görünce fotokapandaki görüntüleri izledi. Köylüler arı kovanlarının Kapıdağ’da yaşayan bir boz ayı tarafından tahrip edildiğine şahit oldu.

“İlk defa karşılaştık”

Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol daha önce bölgede herhangi bir ayı varlığına rastlanmadığına dikkat çekerek, “Arı kovanlarının bulunduğu bölgede görülen boz ayı vatandaşlarımız arasında büyük panik oluşturdu. Görüntülerde de gördüğümüz gibi ayı arı kovanlarını parçalayarak içindeki balı yiyerek Şelale mevkisine doğru uzaklaşıyor. Böyle bir olay Kapıdağ’da ilk kez yaşandı. Durumu ilgililere bildirdik” diye konuştu.