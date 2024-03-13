Bozbey: '1 Nisan'dan sonra havayı, suyu kirletenlere müsaade etmeyeceğiz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 1 Nisan’dan sonra havayı, suyu kirletenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde Bursa’nın tüm ilçe ve mahallelerini ziyaret ediyor. Başkan adayı Bozbey, Bursa’nın dağ yöresi Orhaneli’de vatandaşların sorunlarını dinledi. Orhaneli’de bulunan termik santralle ilgili vatandaşların iddialarını dinleyen Bozbey, 1 Nisan’dan sonra Bursa’nın havasını, suyunu kirletenlere müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Vatandaşların iddiasına göre, Orhaneli’de bulunan termik santralin özelleştirildikten sonra düzenli olarak filtrelerinin çalıştırılmadığını duyan Bozbey, “Arkadaşlar dikkat edin aldığınız nefes kirli. Şu anda bu aldığınız hava kirli. İnsanlar yıllarca hem bu havayı teneffüs ettiler, hem de iktidar partisine oy verdiler. İnsan vallahi üzülüyor. Ben şu anda nefes alamıyorum. Bununla ilgili 1 Nisan’dan itibaren havamızı, suyumuzu kimse kirletemez. Burada insanlara yazıktır. Bu havayı sürekli soluduğun zaman akciğer rahatsızlığına yakalanırsın ve insan hayatına mal olur. Buraya hava ölçüm cihazı getirsek herkes çift maske ile dolaşır” ifadelerini kullandı.

Yine vatandaşların iddialarına göre ormandaki ağaçların kesildiğini işiten Bozbey, ormandaki ağaçların belirli bir plan çerçevesinde aralıklarla kesilmesi gerektiğini dile getirerek, düz kesim yapılması halinde sakıncalı bir durumun olabileceğinin altını çizdi.