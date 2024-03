Bozbey, 'Bursa'da 5 yılda sorunların katlandı'

TAKİP ET

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 5 yılda sorunların katlanarak büyüdüğünü söyledi. Ayrıca, projelerinin kitaba bastırılmamasının eleştirildiğini kaydeden Bozbey, “Eğer kitap yaptırsaydık, binlerce ağacın kesilmesine sebep olacaktık” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kestel ilçesi Yeni Mahalle’de vatandaşlara hitap etti. Kestel’in sorunlarını bildiklerini kaydeden Bozbey, “Kestel’deki çiftçilerimizin de sorunlarını biliyoruz. Nilüfer’de o güzel hizmetleri nasıl çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere sunduysak emin olun ki buraya da o hizmetleri getireceğiz. Festivaller devam edecek. Panayır Nilüfer’de de burada da yapılıyor. Hangisinin daha iyi olduğunu sizler biliyorsunuz” diye konuştu.

“5 senede trafik 5’e katladı”

“Trafiği 2 yılda çözeceğim dedi. 5 sene sonunda trafik 5’e katladı” diyerek eleştirilerini sürdüren Bozbey, “Çevre sorunlarını arttırdı. Havamız, derelerimiz ve ovalarımız kirlendi. Hiç kimseye destek olmadılar. Kentsel dönüşümü beceremediler. Kent anayasası dediğimiz planı yapamadılar. Bu öğrenci tembel ve karnesi zayıf. 31 Mart’ta sınıfta kalacak” dedi.

Her gittikleri yerde değişim talebi olduğunu dile getiren Bozbey, “Gittiğimiz her yerde o kadar büyük bir değişim talebi var ki. Bursa’nın geleceğine damga vuracak olan çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların, engellilerin, her yaştan vatandaşın gülümsemesi için sandıkta gerekeni yapacak olan tüm Bursalılara selam olsun” ifadelerini kullandı.

Bozbey sözlerini şöyle tamamladı; “Bizler projeleri kitap yapıp bastırmadık diye bizi eleştirdiler. Eğer kitap yapıp bastırsaydık binlerce ağacın kesilmesine sebep olacaktık. Kışın ortasındayız bu sene kar görmedik. İnternet sitemize girdiğinizde tüm projelerimizi görebilirsiniz. Desteklerimizi de görebilirsiniz. 5 yıldır sahadayız. Son 2 yıldır vatandaşlarımızın ekonomik anlamda büyük zorluklar çektiğinin farkındayız.Bize destek olacağınızı biliyorum zaten. Ulaşabildiğiniz hemşerilerinize, tanıdıklarınıza, akrabalarınıza ve daha önce oy vermemiş olanlara ulaşmanızı istiyorum sizden. Onların oyunu alacağız ve Bursa’da 31 Mart akşamı hep beraber gülümseyeceğiz”