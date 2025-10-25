Bozbey: 'Bursa'nın vergisi Bursa'da kalmalı'

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa’da faaliyet gösterip vergisini şehir dışında ödeyen firmaların vergilerini Bursa’ya taşımaları konusunda çalışmalar yürüten BUGÜMDER’e teşekkür ediyorum" dedi.

Dobruca Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, BUGÜMDER Başkanı Orhan Kattaş ve dernek üyesi gümrük müşavirleri katıldı.

"Bursa’nın vergisi Bursa’da kalmalı"

Konuşmasına kent ekonomisine katkı sağlayan gümrük müşavirlerine teşekkür ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Gümrük müşavirlerinin kente değer katan insanlar olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Bursa’da faaliyet gösterip vergisini şehir dışında ödeyen firmaların vergilerini Bursa’ya taşımaları konusunda çalışmalar yürüten BUGÜMDER’e teşekkür ediyorum. Bursa’nın gelirlerinin artırılması konusunda göstermiş olduğunuz katkı bizleri mutlu etti. İthalat vergilerinin önemli bir kısmının Bursa’ya kazandırılması gerekiyor. Yüzde 20 olan ithalat vergisinin yüzde 6’sı doğrudan Büyükşehir Belediyesi’nin hesabına geçiyor. Ancak Bursa’da yıllık 12-13 milyar dolar civarında ithalat yapılıyor. Buna rağmen bu değerin karşılığında kente yeterli destek gelmiyor. Türkiye’de kişi başına maliyeden pay alan şehirler sıralamasında 12. sıradayız. Oysa ihracatta ikinci sıradayız. Bursa’nın vergisi Bursa’da kalmalı" dedi.

Kent dönüşüm vurgusu

İthalattan doğan verginin Bursa’ya gelmediğine dikkat çekmelerinin ardından gümrük müşavirlerinden önemli destek gördüklerini anlatan Başkan Bozbey, konuşmasında şehir planlaması ve kentsel dönüşüm çalışmalarına da değindi. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı katılımcılık anlayışıyla hazırladıklarını belirten Başkan Bozbey, "Her kesimin farklı düşünceleri, beklentileri ve önerileri olabilir. Bu nedenle bu süreç çok önemli. Kentin büyümesine imkan sağlayacak yerleşim alanlarını da ortaya koyuyoruz. Bursa bir deprem bölgesi, bu nedenle kentsel dönüşümle ilgili büyük çaplı planlar hazırladık" "diye konuştu.

Toplantı sonunda Başkan Bozbey, kent ekonomisine olan duyarlılıkları sebebiyle dernek üyelerine teşekkür belgesi verdi.