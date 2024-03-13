Bozbey: 'İmarı belediye getirecek, vatandaşın önüne açacak'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mehmet Akif Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, “Burada da sizin önünüzde imar olsaydı hiçbiriniz imarsız bir şey yapmazdınız. İmarı belediye getirecek. Vatandaşın önünü açacak, ona yol gösterecek. Doğru projeler hazırlayarak, insanların mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacak. Belediye bunu sağlamak zorunda” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ni ziyaret etti. Bir mekanda vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, mahallenin sorunlarını bildiğini belirterek 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

“Bu güzelim insanların burada bu çileleri çekmesine asla gönlümüz razı değil. Hele çocukların ve gençlerin. Okul ve diğer konular ile ilgili sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz” diyen Bozbey, “Buraya önce bir plan yapmak lazım. Sizin arsalarınızı burada siz farkında olmadan satıyorlar. Ama gittiğinizde o bölgede plan yok diyorlar. Planın olmadığı yerde sen arsayı nasıl yapıyorsun da satıyorsun. Ben 20 sene yöneticilik yaptım. Nilüfer’de nasıl çalıştığımızı biliyorsunuz. Nasıl her yere vatandaştan önce imar götürdüğümüzü biliyorsunuz. Burada da sizin önünüzde imar olsaydı hiçbiriniz imarsız bir şey yapmazdınız. İmarı belediye getirecek. Vatandaşın önünü açarak, ona yol gösterecek. Doğru projeler hazırlayarak, insanların mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacak. Belediyeciliğin ana temeli bu” dedi.

“Gençlerins oysal alanlara ihtiyacı var”

Nilüfer’e gelenlerin farkındalığı hissettiğini dile getiren Mustafa Bozbey, “Buradaki gençlerin de ter atabileceği sahalara, sosyal alanlara ihtiyacı var. Bunları yapmak zorundayız. Çocukların oyun alanlarına, yeşil alanlara, kreşe ihtiyacı var. Bunları yapmak belediyeciliğin ana unsurlarındandır. İnsanımızı düşündüğümüz için 1999’da göreve geldiğimden itibaren Nilüfer’de depreme hazırlıkla ilgili o kadar çok şey yaptık ki. 1999 yılından önce yapılan bütün binalara İnşaatlar Mühendisler Odasına testlerini yaptırdım. Her binanın testini bina sahipleri ile paylaştık. Mahalle Afet Gönüllüleri kurduk muhtemel bir depremde insanları kurtarması için. Her mahalleye afet konteynırı koyduk. İçinde kesici, delici aletler, jeneratör, kazma, kürek aletleri var. Türkiye’de başka yapan yok. Mahallede 30-40 yıllık binalar var. Bunların tespitlerini yapan oldu mu? Önce onları yaptıracağız. Bizim için sizin güvenliğiniz önemli. Teknik olarak bakacağız dirençli yapılar yoksa o zaman mahalleyi toplayacağız. ‘Burada bir dönüşüm zamanı gelmiş gelin dönüşüm ile beraber bir plan yapalım’ diyeceğiz. Mahallenin isteği doğrultusunda fikir alışverişi yapacağız. Masa başında yapmayacağız” diye konuştu.