Bozbey'den Bursa'ya turist çekme planı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aylık değerlendirme toplantısında kentin turizm potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozbey, Bursa’nın Türkiye’nin 4. büyük kenti olmasına rağmen turizmden hak ettiği payı alamadığını belirterek, "Turistlerin Bursa’da geceleme ortalaması 1,5. Sanayi ziyaretleri de bu rakamlara dahil olduğu için gerçek turizm verileri daha düşük. Bursa maalesef beklediği, arzu ettiği, hak ettiği payı alamayan bir kent" dedi.

Hanlar Bölgesi ve Tarihi Çarşıya özel çalışma

Bozbey, Hanlar Bölgesi çalıştayının turizm açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bölgenin akşam saatlerinde de canlı tutulması gerektiğini söyledi: "Hanlar bölgesini gece 18’den sonra karanlık bir alana dönüştürmek değil, sabaha kadar hareketli bir alan olarak yaşatabilirsek turistler Bursa’da kalır. Sadece tarihi bölgeler değil, akşam eğlence alanları da olmalı." dedi.

Bozbey; Buraya gelen turist gecelerse Bursa’ya katkı sağlamış olur. Dünyada bir çok şehirde kaldığınızda yerel katkı payı alıyorlar. Bazı yerlerde 5 Euro. O kentte kaldığın, havasını soluduğun için alıyor senden o parayı. Bursa bırakın bunları. Mevcut turisti ağırlayamadığımız için en düşük payı alan kentiz. Özel çalışma yapıyoruz. Çeşitli toplantılar yaptık. Önümüzdeki süreçte bunun meyvelerini yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bir taraftan da esnafın eğitilmesi gerekiyor. Biz Hanlar Bölgesini akşam 18.00’ den itibaren karanlık bir bölgeye dönüştürmek değil, gece 02.00’ye kadar, hatta sabaha kadar hareketli alan olarak yaşatabilirsek o zaman farklı bir şekilde değer artacak ve turistler de Bursa’da kalacak demektir. Sadece Hanlar Bölgesi değil turist akşam eğleneceği alanların da olmasını istiyor. Bunlar önemli kriterler. Yurt dışına bir çok insan gidiyor. Gün içerisinde gezdiniz. Müzeye gittiniz ya da görülecek alanlara gittiniz. Akşam bir yere folklorik alana veya yemeğe gidiliyor. Para harcanıyor. Bizde gelen turist, Ulucami’nin oraya geliyor. karşıdan bakıyorlar, Yeşil’e gidiyorlar otobüsten turistleri indiriyorlar, orada bir saat mola diyorlar. Bir saat bakıyor, geziyor ardından otobüse binip ver elini İstanbul veya başka bir yer. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bursa bunu hak etmiyor. Yaptığımız çalışmalar var. Bir kısım büyükelçiyi ağırladık. Farklı kesimleri ağırlayıp kültürümüzün farkını anlatacağız" dedi.

İznik ve Papa ziyareti

Başkan Bozbey, İznik’in öne çıkan turizm noktalarından biri olduğunu belirterek, "İznik’e gelenler genellikle İstanbul’dan otobüsle gelip kısa süreli ziyaret yapıyor, ardından tekrar İstanbul’a dönüyor. Bursa bundan pay alamıyor. Bu ay sonunda Papa’nın İznik’e geleceği söyleniyor, 28’inde kesinleşti ama son dönemde ne olur bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültürel değerler ve tanıtım eksikliği

Bursa’nın Osmanlı’nın ilk başkenti olduğunu hatırlatan Bozbey, kentin kültürel mirasının yeterince tanıtılamadığını dile getirdi: Başkan Bozbey "Yapılarımız var ama otobüsleri sokup hikayelerini anlatamıyoruz. Bursa bugün İstanbul’dan aşağı değil, kültürel değerler açısından baktığımızda.

Biz bu konuda sizlerin de katkı ve desteğiyle farklı ve bugüne kadar uygulanmayanı uygulayarak turist sayısını arttırarak pay almak sorumluluğuna sahibiz" diye konuştu.

Leylek Şenliği ve Aktopraklık

Bozbey, Bursa’nın "İyi Seyahat Deneyimi" rehberinde Aktopraklık ve Leylek Şenliği ile öne çıktığını da hatırlattı. Leylek popülasyonunun azalmasına rağmen etkinliğin popülerliğinin arttığını belirterek, "Leylek popülasyonunu artıracak eksikleri tamamlamamız lazım. İlgi çekiyor ve rehberlerde yer almak anlamlı" dedi.

Turizmde yeni dönem

Esnafın eğitilmesi ve farklı kesimlerin Bursa’ya davet edilmesiyle turizmde yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Bozbey "Özel çalışmalar yapıyoruz. Büyükelçileri ağırladık, kültürümüzü ve farkımızı anlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte bunun meyvelerini yavaş yavaş göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.