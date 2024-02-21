Bozbey'den hal esnafına müjde

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Sebze ve Meyve Hali’nde esnaftan alınan giriş ücretlerinin alınmayacağını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarını çerçevesinde Bursa Sebze ve Meyve Hali ile Balık Hali esnafını ziyaret etti. Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunan Bozbey, esnafın tek tek elini sıkarak destek istedi.

Ziyaret esnasında bir hal esnafının her defasında hale girişte ücret alınmasına tepki göstererek, “Dünyada kendi iş yerine girip çıkarken para veren biri varsa bizde verelim. 100 kere girip çıkalım, her girişte para ödüyoruz” demesi üzerine, başkan adayı Bozbey şu cevabı verdi; “5 sene önce de aynı konuyu bize söylediler. Biz söyledikten sonra kısa bir dönem 1 TL yaptılar. Sonra eskiye döndü. Biz gelince sizlere destek olacağız. Hale giriş çıkışlardan da para almayacağız. Biz yine burada tekrar edelim, hal esnafına müjde! Biz göreve geldikten sonra kendi araçlarınız ve servis araçları olmak üzere giriş çıkışlardan bedel alınmayacak” dedi.