Bozcaada açıklarında 26'sı çocuk, 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 26'sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Bozcaada açıklarında 26'sı çocuk, 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 26’sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-16’ tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içinde 26’sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.