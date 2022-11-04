Bozcaada'da balıkçı teknesinde yaralanan 2 vatandaş tahliye edildi

Bozcaada'da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada'da balıkçı teknesinde yaralanan 2 vatandaş tahliye edildi
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bozcaada’da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada’da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi için durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, yaralı vatandaşların tahliyesini gerçekleştirerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı.