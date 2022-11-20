Bozcaada'da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada'da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada ilçesine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatli feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada'da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi