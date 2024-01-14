Bozcaada ve Gökçeada'da rahatsızlanan 2 vatandaş tahliye edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.