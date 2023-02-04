Bozcaada ve Gökçeada'ya beklenen fırtına nedeniyle 2 gün tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya beklenen fırtına nedeniyle 2 gün tüm feribot seferleri iptal edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “05-06 Şubat 2023 Pazar ve Pazartesi günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 05-06 Şubat 2023 Pazar ve Pazartesi günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya beklenen fırtına nedeniyle 2 gün tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya beklenen fırtına nedeniyle 2 gün tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya beklenen fırtına nedeniyle 2 gün tüm feribot seferleri iptal edildi