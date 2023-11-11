Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Gökçeada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Gökçeada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “11.11.2023 Cumartesi (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Gökçeada’dan saat 02.00’de, Kabatepe’den ise saat 07.00’de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 11.11.2023 Cumartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.