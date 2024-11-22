Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada Hattında, Geyikli’den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada’dan saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.