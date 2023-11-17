Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 05.00, Gökçeada’dan ise saat 07.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli’den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.