Bozcaada'ya bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ firmasınca yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 18:00’de, Geyikli’den ise saat 19:00’da sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.