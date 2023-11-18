Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli’den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan saat 07.00, Geyikli’den ise saat 08.00 seferleri de iptal edilmişti. Kabatepe-Gökçeada hattında da bu sabah Kabatepe’den saat 05.00, Gökçeada’dan ise saat 07.00 seferleri iptal edilmişti.