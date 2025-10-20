Bozkırın Tezenesi SAÜ'de yankılandı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) Neşet Ertaş eserlerinin yer aldığı unutulmaz bir konser düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Sakarya Türk Müziği Festivali çerçevesinde, "Orta Anadolu ve Neşet Ertaş Eserleri Konseri" müzikseverlerle buluştu. Sakarya Üniversitesi Halk Kültürü Araştırma Öğrenci Topluluğu (SAÜ HAKUAT) ile Sakarya Halk Müziği Derneği iş birliğinde oluşturulan Sakarya Kent Topluluğu tarafından düzenlenen konser, Turgut Özal Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren konserin şefliğini Prof. Dr. Sertan Demir üstlenirken, şef sazlığını Arş. Gör. Mehmet Der, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Doç. Dr. Mahir Mak gerçekleştirdi. Programda, TRT repertuvarından seçilen Orta Anadolu türkülerinin yanı sıra halk ozanı Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserleri seslendirildi.

Konserde "Seher yeli bizim ele gidersen", "Suya gider allı gelin", "Sen gülersen", "Yeşil ipek bükeyim", "Şad olup gülmedim", "Keskin semahı", "Eridi kalmadı dağların karı", "Bahçe duvarından aştım", "Bilemedim kıymetini kadrini", "Bağa gel bostana gel", "Sevda gitmiyor serde" ve "Karşı bağda sıra sıra bademler" eserleri seslendirildi. Sakarya Üniversitesinin farklı bölümlerinden öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra şehrin çeşitli yaş ve meslek gruplarından müzikseverlerin sahne aldığı konserde, Türk halk müziğinin zengin kültürel mirası yaşatıldı.