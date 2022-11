Bozoğlu '20 yıldır her şey Türkiye için'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer; 3 Kasım 2002’den sonra Türkiye tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. AK Parti’nin iktidara gelişi Türkiye’de vatanımıza, milletimize hizmet edebilecek imkanları bize vermiştir. 3 Kasım 2002 tarihi Türkiye’nin miladı olmuştur.

Genel Başkanımız, Reis-i Cumhurumuz Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN 3 Kasım 2002 tarihinde yaptığı hitapta şu ifadeleri kullanmıştır: ‘’Biz AK Partiyiz! Bizim için her şey mazisi insanlık tarihi kadar eski, büyük milletimizin selameti için, her şey ilelebet yaşatmak ve yüceltmek arzusunda olduğumuz devletimizin bekası için, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN.’’

İktidara gelmiş olduğumuz tarihten bu yana 20 yıldır ulaştırma, sanayi, sağlık, teknoloji, savunma, eğitim, ekonomi ve ülkemizi münhasır devletler seviyesine çıkaracak her türlü alanda yüceltmek ve geliştirmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz.

Hemşehrilerim;

TOGG, 18 Mart Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şehir hastaneleri, yapılan ve yapılmaya devam eden Yüksek Hızlı Tren Hatları, yine yapılan ve yapılmaya devam eden şehirlerarası mesafeleri asgari düzeye indiren otoyollar, terörle mücadelede gelinen nokta, her gün gelişmeye devam eden milli ve yerli savunma sanayimiz, ülkemize enerji ihtiyacında yardımcı olacak barajlarımız, terörle olan kararlı mücadelemiz ve sayamayacağımız her alanda milletimizin refah seviyesini arttıran binlerce proje hayata geçirilmiş ve geçirilmeye de devam etmektedir.



İlçemizde yapımı tamamlanan Belediye Binası, Adliye Binası, Köylerimize getirilen doğalgaz altyapısı, köylerimizdeki alt yapı hizmetleri, Jandarma Binası, İlçe Emniyet Binası, Devlet Hastanesi, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü, Yüzme Havuzu, Selimpaşa Polis Merkezi, Değirmenköy Stadı, Toki Projeleri, yapılan ve yenilenen okul projeleri, altyapı çalışmaları, yapılmış ve devam etmekte olan onlarca projeyle ilçemize hizmet etmeye devam etmekteyiz.

‘’İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN.’’ şiarıyla milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk. Milletimize hizmet ettiğimiz 20 yılın ardından hiçbir icraat göstermeden teröre çanak tutanlara rağmen 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize durmadan yılmadan gerçekleştireceğiz.

İktidara geldiğimiz günden beri Dünya’da kimsenin karşısında öncekiler gibi el bağlamadan dimdik durduk, hiç kimseye boyun eğmeden zalimlerin karşısında, mazlumların yanında ‘’DÜNYA BEŞ’TEN BÜYÜKTÜR!’’ diye haykırdık.

3 Kasım 2002 tarihinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN ‘’İstanbul hep birlikte AK Parti diyecektir, demelidir.’’ cümlesini düstur edinmiştir. 2023 seçimlerinde de İstanbul hep birlikte RECEP TAYYİP ERDOĞAN diyecektir, demelidir.

Daha yolun başındayız... İlk günkü heyecan ve aşkla her zamankinden daha diri, her zamankinden daha azimli yolumuza devam edeceğiz. Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Kalın sağlıcakla