Bozoğlu 'Anneler gününü kutluyorum'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, 8 Mayıs Anneler gününde kutlama mesajı yayınladı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.05.2022 18:49
  • Güncelleme: 08.05.2022 18:49
Bozoğlu 'Anneler gününü kutluyorum'
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, mesajında “Ömürlerini evlatlarının ve ailelerinin huzuru ve mutluluğuna adayan, rızasını alamadığınız takdirde cennet yüzü dahi göremeyeceğimiz hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle yad ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

3
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

4
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

5
İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

6
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

DAHA FAZLA
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı