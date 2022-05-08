Bozoğlu 'Anneler gününü kutluyorum'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, mesajında “Ömürlerini evlatlarının ve ailelerinin huzuru ve mutluluğuna adayan, rızasını alamadığınız takdirde cennet yüzü dahi göremeyeceğimiz hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle yad ediyorum.” ifadelerine yer verdi.