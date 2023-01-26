Bozoğlu, 'Bu alçakça davranışı yapan herkesi lanetliyorum!'

"Kur’an-ı Kerim’e yapılan hadsizliği ve bu hadsizliği marifetmiş gibi lansedenleri kınıyor, bu alçakça davranışı yapan herkesi lanetliyorum" diyen İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim,

Haftalık gündem değerlendirmemize geçmeden önce geçtiğimiz günlerde, saygıdan baş aşağı tutmadığımız, evlerimizin en değerli yerlerinde bulundurduğumuz, kelamı duyulduğunda pürdikkat dinlemeye çekildiğimiz, dini kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan hadsizliği ve bu hadsizliği marifetmiş gibi lansedenleri kınıyor, bu alçakça davranışı yapan herkesi lanetliyorum.

Dostlarım;

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı olarak; ana kademe yönetimimiz, gençlik kolları ve kadın kolları yönetimlerimiz, meclis üyelerimiz, 35 mahallemizin 3 kademe mahalle başkanları ve yönetimlerinin katılımı ile ilçemizde 32 bine yakın hanemize “Birlik, İrade, Zafer” sloganımız ile Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek materyal teslimimizi gerçekleştirdik.

İlçemizden 80’i aşkın roman vatandaşımızın katılımı, Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile 20 Ocak 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde Roman Buluşması programımızı gerçekleştirdik. 2023’te yüzyılın romanını birlikte yazacağımız ve yoğun katılım gösteren tüm Silivrili Roman hemşehrilerime teşekkürlerimi sunarım.

Silivri’deki özellikle orman köylerimizin kanayan yarası olan hazineye ait taşınmazların kullanıcılarına ve kiracılarına tahsisinin sağlanması noktasında yapılan çalışmalarda sona yaklaşılmıştır. Geçtiğimiz günlerde kırsal statüdeki bir kısım mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelerek istişare ve bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Silivrili hemşehrilerimin hazine taşınmazların tahsisine ilişkin yasadan en iyi şekilde faydalanması ve mağdur olan hiçbir hemşehrimizin kalmaması için çalışmalarımız halen de devam etmekte olup özenle bu süreci takip etmekteyiz. Yaparsa AK Parti yapar düsturu ile çalışmaya hız kesmeden devam etmekteyiz. Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli Silivrililer;

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere 'Yeter’ diyecektir” açıklamalarından sonra henüz kendi aralarında dahi ittifaka ulaşamayanların tutuşmaya başlayan eteklerinin çıtırtısı buraya kadar geldi. Devlet yönetmekten bir haber olan, bu zaman kadar ülkeyi ekonomik krizlere ve çıkmazlara sürükleyen koalisyon sistemini yeniden ihya etmeye çalışan altılı maşa takımı “Seçim tarihi açıklanırsa hemen adayımızı açıklarız!” sözlerinin de boş çıktığını bir kez daha görmüş olduk.

Altılı maşa takımı daha adayını bile belirleyemezken taht savaşlarına devam ededursun, bu zamana kadar girdiği her seçimden zaferle çıkan Ak Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir kez daha hazırız! demiştir, biz Ak Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ndeki konuşmasında belirttiği gibi “ 2023'Ü TARİHE ŞANLA, ŞEREFLE, GURURLA KAYDEDECEĞİZ” ! diyerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Kalın sağlıcakla…"