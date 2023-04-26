Bozoğlu, Celaliye'de esnafı ziyaret etti

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Bozoğlu, Büyükçekmeceye bağlı Celaliye mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Neşeli geçen ziyaretler sırasında güldüren diyaloglarla birlikte Bozoğlu'na ilginin yoğun olduğu gözlerden kaçmadı. Öyle ki zaman zaman kendini tanıtmasına gerek kalmadan vatandaşların: "Bizim Fethi'nin oğlu değil misin" sorusuna Bozoğlu'nun yanıtı ise "Evet, ben bekçi Fethi'nin oğlu Mutlu Bozoğlu'yum" şeklinde cevap vermesi ziyarette dikkat çeken kısım oldu.

