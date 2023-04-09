Bozoğlu 'Haydi Bismillah'
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde AK Parti İstanbul 3.bölgeden milletvekili adayı olan Mutlu Bozoğlu, sosyal medya hesabından 'AK Parti 28. dönem milletvekili aday listemiz partimize ülkemize ve milletimize hayırlı olsun, 14Mayıs'da bir kez daha zaferler kazanmak için haydi Bismillah' dedi.
Bozoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı;” AK Parti 28. dönem milletvekili aday listemiz partimize ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşümüze ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. 14Mayıs'da bir kez daha zaferler kazanmak için haydi Bismillah”