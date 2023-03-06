Bozoğlu 'Hayırdır Ankara'daki masa sizin mi üstünüze devrildi?'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, gündemi değerlendirdiği haftalık basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Kıymetli Silivrililer, Devletimiz asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken masa takımı, bir masa enkazı ile gündeme oturdu. Aylardır güle oynaya, sahte pozlar vererek yaptıkları koltuk kapmaca yarışının sonu trajik bitti. Hepimizin tek gündemi deprem bölgesinin yeniden ihyası ve vatandaşlarımızın yaralarının sarılması iken masa takımının gündeminin vatandaş olmadığını ve tek hizmet ettiklerinin kendi hırs ve hevesleri olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

“HAYIRDIR ANKARA'DAKİ MASA SİZİN Mİ ÜSTÜNÜZE DEVRİLDİ?”

Malum cenahın bizzat kendileri millete hizmet etmek için değil masadaki baş koltuğu CHP Genel Başkanına zimmetlemek için aylardır toplandığını açıklamış oldu. Zaten her defasında masa takımının beş çayı sohbetlerinden ileri gidemeyecek vizyona sahip olduğunu dile getirmiştik. Enkaz üstünde siyasi şov yapmaya kalkanlar, manipülasyon yapanlar kendileri enkaz oldu. İlahi adalet… Silivri yereldeki masa takımından ve masadan kovulanlardan günlerdir hiç ses soluk çıkmıyor. Hayırdır Ankara'daki masa sizin mi üstünüze devrildi?

“Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yeniden geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletmek isterim”

Sevgili Hemşehrilerim, Birileri koltuk kavgası yaparken; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Türkiye Ulusal Risk Toplantısında bilim insanları ile 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bilim insanlarımızın da destekleri ile Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile depreme daha dirençli şehirler kuracağız. Asrın felaketi olan deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda 4 milyon vatandaşımızı doğrudan ve milyonlarca vatandaşımızı dolaylı olarak etkiledi. Asrın felaketini yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza yeniden geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletmek isterim.

“DEVLET, MİLLETİNİN YANINDA..”

Devletimiz hızla açıkladığı projeler ile yaraları sarmak için kolları sıvamıştır. Depremden etkilenen illerimize toplam 461 bin 31 hane inşa edilecek. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 15 bin TL taşınma, hane başı aylık 10 bin TL destek ödemesi, 2 Bin – 5 Bin TL arası kira, deprem bölgesi dışına kendi araçları ile gidenlere yakıt masrafı yardımı ve daha birçok yardım yapılmıştır. Devletin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamak için gece gündüz çalışmaktadır ve bu azimle Devletimiz depremin izlerini kısa sürede silecektir inşaAllah.. Devlet, milletinin yanında..

“VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Dostlarım,Son olarak, geçtiğimiz hafta 5 milyon vatandaşımızın yararlanacağı EYT resmi gazetede yayımlanmıştır. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.Kalın Sağlıcakla…