Bozoğlu, Milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

Partisinin ilçe binasında ilçe yönetim kurulu ve partililerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, 5 yılı aşkın süredir yaptığı ilçe başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini dile getirerek şunları söyledi;

Bir lidere inanmak; şehitlerimizin kanıyla sulanarak nesilden nesile bizlere emanet edilmiş vatan topraklarının emin ellerde olduğuna inanmaktır. Bir davaya inanmak o dava uğruna her türlü zorluğa, fedakarlığa katlanmaktır.

“BU KUTLU DAVANIN BİR NEFERİ OLMANIN ONURUNU YAŞADIM”

Ne mutlu bana ki; 2001-2004 yılları arası Ak Parti Selimpaşa Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı, 2004-2009 Selimpaşa Mahalle Teşkilatı üyeliği, 2012 yılı Selimpaşa Mahalle Gençlik Kolları Başkanlığı ,2013-2014 Ak Parti Silivri Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyeliği, 2014 -2018 Silivri Belediyesi Ak Parti Belediye Meclis Üyeliği ve 8 Nisan 2018 günü gerçekleşen Ak Parti Silivri 6. Olağan Kongre ile de AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı görevi ile bu kutlu davanın bir neferi olmanın onurunu yaşadım.

“AK DAVAMIZIN BİR NEFERİ OLMANIN GURURUNU YAŞADIM”

Kurulduğu günden bugüne kadar ülkesinin ve milletinin derdi ile dertlenen ortaya koyduğu sağlam irade ile ekonomiden eğitime, sanayiden savunmaya, turizmden ulaşıma, bilim ve teknolojiden enerjiye kısacası ülkemizin ve milletimizin menfaatine olacak her alanda attığı dev adımlarla aziz milletimizin gönlüne taht kuran ve gücünü milli iradenin ta kendisinden alan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Davamızın bir neferi olmanın gururunu yaşadım.

“SİLİVRİ’MİZİ BEKLEDİĞİ VE ÖZLEDİĞİ HİZMETLERE KAVUŞTURDUK”

Bu kutlu davada üstlendiğim görev sorumluluklarımı vatana hizmet sayarak önce milletimiz sonra teşkilat mensuplarımız ile AK Partimizin AK Sancağını zaferle dalgalandırmak adına görev süremiz boyunca girdiğimiz her seçimde canla başla çalıştık. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı olarak bizlere emanet edilen belediye başkan adayımız Volkan Yılmaz’ a seçim kazandırarak Silivri’mizi beklediği ve özlediği hizmetlere kavuşturduk.

“MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINA TALİP OLDUĞUMU BEYAN EDİYORUM”

20 yılı aşkın bir süredir millete hizmet yolunda hayata geçirdiği dev projelerin yanı sıra ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak adına ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefine kararlı ve güçlü bir şekilde ilerleyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu yolculuğuna yoldaş olmak adına yaklaşık 5 yıldır yürüttüğüm AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı görevimden bu gün itibarıyla istifa ederek, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Seçimlerde 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adaylığına talip olduğumu beyan ediyorum.

“ÇOK KIYMETLİ SİLİVRİLİ HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bugüne kadar aldığım her kararda her daim yanımda olan, görev sürem boyunca büyük bir fedakârlıkla desteklerini esirgemeyen ailem başta olmak üzere, mahalle başkanlarımız nezdinde tüm mahalle yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Kolları Başkanımız nezdinde tüm kadın kolları teşkilatlarımıza, Gençlik Kolları Başkanımız nezdinde tüm gençlik kolları teşkilatlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, geçmiş dönem belediye başkanlarımıza, partimizin emektar çalışanlarına ve çaldığımız her kapıda bizleri büyük bir sevgi ve saygı ile kucaklayarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen çok kıymetli Silivrili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Başta Silivri’mize, İstanbul’umuza ve Türkiye’mize hizmet uğruna çıktığım bu yolda desteklerinizi bekliyor, her ne olursa olsun bu kutlu davanın her daim neferi olacağımı ifade ederek aldığım kararın şahsıma ve partime hayırlı olmasını diliyor, kıymetli destekleriniz için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.