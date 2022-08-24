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Bozoğlu'ndan anlamlı ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, elim bir olay sonucu yaralanan polis memuru Şeref Altun'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bozoğlu'ndan anlamlı ziyaret
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Başkan Bozoğlu'na İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin ve Gençlik Kolları Başkanı Utku Kapucu'da eşlik etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bozoğlu: "Teşkilat mensuplarımız ile Dün Kaymakamlık binasının arkasında gerçekleşen saldırı sonrasında yaralanan Polis memurumuz Şeref ALTUN’u hanesinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Silivrimize ve Silivri Emniyet Teşkilatı’mıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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