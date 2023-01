Bozoğlu 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar'

TAKİP ET

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İlçe başkanlığımızın düzenlediği “SANDIK ÜYE BULUŞMALARI” programı kapsamında “İRADE SENDE, SANDIK GÜVENDE” sloganıyla yola çıktığımız programımızın ilkini geçtiğimiz günlerde Yeni mahallemizde ve Selimpaşa mahallemizde bulunan sandık üyelerimizle gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

“YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRIZ”

“2023 vizyonunu belirleyecek iradenin “SANDIK SEÇİMDE KAZANILIR!” bilinciyle Silivri de ki nüfus artışıyla birlikte toplamda 450 ye yakın olacağını düşündüğümüz seçim sandıklarımızda görev alacak asil, yedek ve müşahitlerimizin tamamını bugünden hazırladık. Bununla yetinmekle kalmayıp aynı zaman da 2002’den beri aynı özveri ve disiplinli çalışma ile seçim öncesi, seçim anı ve seçim sonrası gerekli olan tüm eğitim ve bilgilendirme toplantılarının 1.turlarını bitirmiş olup 2. Ve 3. turları için hazırlıklarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. AK Parti’nin dünden bugüne seçimlerde başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de yarın seçim olacakmış gibi hazır olmasıdır.”

“BOŞ TEHDİTLER SAVURMAK HANGİ AKLIN ÜRÜNÜDÜR?”

“Sokakta vatandaşın yüzene “Allah akıl fikir versin! Seni davar çobanı tutmazlardı.” Denilen aymazların, bugün kalkıp “ALTILI MAŞA” ile beraber bir arada oturup bölücü terör örgütüne laf söylemez, söyleyemezken İHA, SİHA gibi savunma Sanayii de çığır açmış olan bu ülkenin evladına boş tehditler savurmak hangi aklın ürünüdür? Yorumu sizlere bırakıyorum.”

“CAHİL CESARETİNİN NEREDEN GELDİĞİNİN GAYET FARKINDA VE BİLİNCİNDEYİZ”

Vatandaşımızın milli meselesi olan, hasret çektiği ve 7’den 70’e kendi ülkesine kalpten bağlı olan her bir bireyin gururlandığı üretimlerin olduğu savunma sanayii ürünlerine, laf söylemekten çekinmeyen tutarsız, mesnetsiz ve ALTI boş olan söylemlerin ve cahil cesaretinin nereden geldiğinin gayet farkında ve bilincindeyiz.

“GÖZBEBEĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN YARIYIL TATİLLERİNİ KUTLUYORUM”

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısını ileriki günlerde tamamlayacak olmamız hasebiyle 2022 yılı ilçemizde Millî Eğitim Bakanlığı’mız tarafından yatırım, hizmet ve iyileştirme yapılan bir yıl olmuştur. Bunlardan bazılarının 1200 olan taşıma öğrenci sayımızın 3600’e çıkarılarak %300’lük bir artışın gerçekleştiği, taşımalı eğitimde 3600 öğrenciye yemek desteği sağlandığı, temel eğitimdeki okullarımızın 10 bin okul kapsamında okul bazlı bütçeyle ihtiyaçları giderildi, ilçemizde Bilim-Sanat Merkezi’nin açıldığı ve yine ilçemizde 3 adet köy yaşam merkezimizin faaliyete geçtiği, öğretmen açığımızın kalmadığı, sınıf bazlı öğrenci sayısının ilkokullarda 21, orta okullarda 24, liselerde 26 ilçe ortalamasına ulaşıldığı, ilçemiz meslek liselerimizde 2022 yılında toplam 7 milyon liralık ciro elde edildiği, Şerife Baldöktü MTAL'de Tarım alanı açılarak sınavla 30 öğrenci öğrenim görmeye başladığı ve yine Şerife Baldöktü MTAL’nde 100 Dönüm tarımsal alan tahsis edilerek tohum ekimi yapıldığı ve bu tarz eğitim alanında sayamadığımız birçok proje, iyileştirme ve yatırım yapılmıştır. Bu vesile ile 2022-2023 Eğitim Öğretim yarıyılında kendilerini hem eğitmek hem öğretmek için adamış olan Öğretmenlerimize ve geleceğimiz olan, her türlü bilgiyi öğrenmek ve o bilgilerle hemhal olmak isteyen gözbebeğimiz öğrencilerimizin yarıyıl tatillerini kutluyorum.

“YAPARSA AK PARTİ YAPAR, YAPARSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPAR”

Uzun lafın kısası… Türkiye’nin her alanda bir ileri aşamaya taşınmasına dönük siyasi irade güçlü bir şekilde ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Yıllardır söylenen ve yıllarca dillerde dolaşmaya devam edecek şu cümleyi gururla yeniden kurmak istiyorum: “Yaparsa AK PARTİ yapar, yaparsa Recep Tayyip ERDOĞAN yapar.”