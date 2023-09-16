BOZTRAM'a güvenlik önlemleri

Bozüyük’te ana cadde üzerindeki test sürüşleri devam eden Boztram tramvay istasyonlarına güvenlik kamerası montajı çalışmaları başladı.

Tramvayların ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla orta refüjlerde bulunan Boztram tramvay istasyonlarında başlatılan güvenlik kamerası montajı çalışmaları tramvay hattının Cumhuriyet İlkokulu ile PTT istasyonu arasındaki 1. etabı da tamamlandı. Güvenlik açısından büyük bir önem arz eden bu çalışmanın diğer istasyonlarda da devam edeceği öğrenilirken vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tramvaylar test sürüşlerini her saatte dolu olarak gerçekleştiriyor.