Boztram artık yollarda

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu vizyon projesi olan Boztram'ın hayata geçmesiyle vatandaşlarla birlikte tramvayda yolculuk yaptı.

Boztram artık yollarda
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu vizyon projesi olan Boztram’ın hayata geçmesiyle vatandaşlarla birlikte tramvayda yolculuk yaptı.

"Boztram" projesinin deneme sürüşleri süresince vatandaşlarımıza ücretsiz olması, tramvayların yoğun talep görmesine neden oldu. Vatandaşlar, tramvaylardan duydukları memnuniyetleri dile getirirken Başkan Bakkalcıoğlu, "Vatandaşlarımız ile birlikte tramvaya binerek caddemizde keyifli bir yolculuk yaptık. Tramvaylarımız, ilçemize ve vatandaşlarımıza tekrar hayırlı olsun.’’ dedi.

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Deneme sürüşleri boyunca Boztram ücretsiz olmaya devam edecek.