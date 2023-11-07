BOZTRAM istasyonlarına güvenlik kamerası montajının 2. etabı başladı
Bozüyük'te ana cadde üzerinde hizmet veren ve ulaşıma ekonomik bir çözüm sunan Boztram tramvay istasyonlarına güvenlik kamerası montajı çalışmalarının 2. etabı başladı.
Bozüyük’te ana cadde üzerinde hizmet veren ve ulaşıma ekonomik bir çözüm sunan Boztram tramvay istasyonlarına güvenlik kamerası montajı çalışmalarının 2. etabı başladı.
Daha önce tramvayların ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla orta refüjlerde bulunan Boztram tramvay istasyonlarında başlatılan güvenlik kamerası montajı çalışmaları tramvay hattının Cumhuriyet İlkokulu ile PTT istasyonu arasındaki 1. etabında tamamlanmıştı. PTT istasyonunun devamındaki istasyonlardan başlayan 2. Etap güvenlik kamerası montajı çalışmaları Eskişehir istikametinde devam edecek.