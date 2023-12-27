Boztram Projesi örnek proje olmaya devam ediyor

İstanbul Pendik Belediyesi’nin Proje Koordinasyon ve Fen İşleri ekiplerinden oluşan teknik heyeti Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek ülke genelinde pek çok belediyenin ilgisini çeken ve Bozüyüklüler tarafından da sevilen Boztram Tramvay Projesi hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun en önemli seçim vaatlerinden biri olan Boztram Tramvay Projesi, 2022 yılında yapımına başlandığı günden 2023 yılında test sürüşleri tamamlanıp hizmete alınması ve akabinde günümüze kadar geçen süre zarfında ülke genelinde de yoğun ilgi gördü. Boztram Tramvay Projesi ile ilgili olarak Bozüyük Belediyesi Teknik Birimleri sürekli olarak bilgi alınmak üzere aranıyor, arayanlara proje bilgilendirmesi sağlanıyor, üretici firma ile birlikte sürekli geliştirme çalışmalarına konu oluyor. Merak ve ilginin her geçen gün arttığı proje kapsamında Bozüyük’ü örnek alan Gölbaşı Belediyesi’nin benzer bir projeyi minimal ölçekte gerçekleştirdiği de biliniyor. Bu kapsamda son olarak İstanbul Pendik Belediyesi teknik heyeti Bozüyük Belediyesi’ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette İstanbul Pendik Belediyesi’nin Proje Koordinasyon ve Fen İşleri ekiplerinden oluşan 4 kişilik bir teknik heyeti tarafından projenin güzergâhları incelenerek, durakların iniş, biniş ve teknik detayları ile ray mesafe ve yerleşimleri, bilet okuma ve ödeme sistemleri incelendi. Ekip tramvayla yolculuk yaparak yolcu hareketleri de gözlemledi. BOZTRAM hangarında araç bakım onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Pendik Belediyesi ekibi araç kullanımı, güvenliği, sürüş tekniği konularında da bilgi alırken heyet ayrıca araçların şarj ve batarya kapasitesi, motor, mekanik ve elektronik sistemleri hakkında da bilgilendirildi.