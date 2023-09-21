Bozuk yolda devrilen motosikletlinin hastanelik olduğu kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bozuk yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Bozuk yolda devrilen motosikletlinin hastanelik olduğu kaza kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bozuk yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde daha önce kazılmış ancak üzerine geçici mıcır dökülmüş bozuk alan yeterince sağlam olmayınca, oradan geçen sürücülerin de kabusu oldu. Zamanla bozulan ve çöken 1 metre genişliğindeki alanda çukur meydana geldi. Son olarak Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden Emre K.’nin kullandığı motosiklet çukura daldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Ambulans çağrıldı

Motosikletin devrilmesi sonucu sipariş elemanı Emre K. yaralandı. Yaralı genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen trafik polisinin durumu belediyeye bildirmesi üzerine, çukura zift atıldı.

"Bu çukur 1 aydır böyleydi"

Konuyla ilgili konuşan Çobançeşme Mahallesi Muhtarı Lütfiye Arda, "Bu çukur neredeyse 1 aydır böyle. Ben belediyeye telefon açtım, bu çukur yapılsın diye sonra kum atıldı ama yeterince fayda etmemiş. Ben de çok uğraştım asfalt atılsın diye umarım daha da sağlam yaparlar" diye konuştu.