Bozüyük Belediye bütçesi 420 milyon lira olarak belirlendi

Bozüyük Belediyesi’nin 420 milyon lira olarak belirlenen 2023 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Kasım ayı Meclis toplantısının 1. birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak 2023 yılı Performans Programı AK Partili Belediye Meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilirken ardından 2023 Yılı Belediye Gelirleri tarifesi, 2023 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi konusu, 2023 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi konusu ve 2023 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi konusu da yine AK Partili Belediye Meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı bitiminde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Bugünkü birleşimde görüşmemiz gereken bütçe ile ilgili maddeler oylanarak kabul edilmiştir. 2023 yılı bütçesi ilçemize, belediyemize hayırlı olsun.” dedi.