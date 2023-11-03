Bozüyük Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı 1. birleşimi yapıldı

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda yoklama alınmasının ardından konuşan Başkan Bakkalcıoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak “Geçtiğimiz süreçte Filistin’de yaşayan Müslüman halkımıza İsrail’in acımasız katliamına şahit olduk. Ölenlere rahmet diliyoruz. İnşallah bu beladan kurtulunur. Ayrıca çok önemli bir olayı kutladık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını. Çok büyük coşkularla bütün ülkede kutlanan 100. yılımızı da kutluyorum.” dedi.

Ardından 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesi, 2024 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi, 2024 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi, 2024 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi ve 2024 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi konuları 2. Birleşimde görüşülmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Gündemin 6 ve 7. Maddesinde yer alan “Hayatlarını kendi imkanlarıyla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyemizden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile Cansuyu projesinden yararlanan hemşerilerimizde dahil olmak üzere tümüne bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık /2023 ayından başlayarak Nisan/2024 ayı dahil olmak üzere beş ay boyunca kış desteği adı altında sosyal destek yardımı yapılması ve sosyal destek yardımı yapılmasına karar verilmesine müteakip yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi ile Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren ’’T.C. Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği (CANSUYU) ’’ kapsamında müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2024 mali yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda ayrıca “Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile Kiremitçiler III. (Üç) derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen alanda, Çarşı Mahalle 95 ada 280, 329, 330, 357, 358, 359 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması konusunun görüşülmesi ile Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2022/108 Esas, 2023/317 Karar sayılı kararı ile plansız hale gelen, Çarşı Mahalle 1460 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konusunun görüşülmesi ise oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Toplantıda son olarak Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen “Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı, Tekke Mahalle 26 ada 25 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan aceze evine Dr. Hasan Bilen Aceze Evi isminin verilmesi” konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin sona ermesinin ardından gündem dışı söz alan AK Parti meclis üyesi Merve Ünsal belediye meclis üyeleri olarak İsrail zulmünü kınayan bir mesaj okumasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu “Bende yürekten başkan olarak meclis üyelerimize katılıyorum. Aynı duyguları yaşıyoruz. İnşallah tüm dünyada bu katliama son verir.” dedi.

Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu mahalle muhtarlara söz vererek taleplerini dinledi.