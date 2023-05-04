Bozüyük Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı 1. birleşimi yapıldı

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda yoklama alınmasının ardından gündemin ilk maddesinde yer alan ‘2022 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediyemiz taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi’ konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Gündemin 2. maddesinde yer alan ‘5393 Sayılı Kanun’un 18.Maddesinin (l) bendi ile 48. ve 49. Maddeleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi hükümleri doğrultusunda Afet İşleri Müdürlüğü kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere 1 adet birinci derece müdür kadrosunun ihdas edilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak

Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen ‘Doç. Dr. Sinan Ateş adının Bozüyük’te bir cadde bir park veya bir etkinlik alanına verilmesi’ talebi İmar Komisyonunun araştırma ve incelemeleri devam ettiğinden komisyonun talep ettiği ek süre oy birliği ile kabul edildi. Toplantının 2. Birleşimi 8 Mayıs Pazartesi günü saat 14:30’da yapılacak.