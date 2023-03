Bozüyük Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısı yapıldı

TAKİP ET

Bozüyük Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yaptığı konuşmasında “Çok büyük bir afet, felaket yaşıyor ülkemiz. Ülkenin her yerindeki herkesin her yurttaşın yardım etmesi sevindirici, Türkiye bütünlük içerisinde deprem bölgesinde. Bizlerde orda kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz” diyerek meclis üyelerini deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından gündemin ilk sırasında yer alan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma sebep olan depremler dolayısı ile ikamet ettikleri illerde barınmayacak durumda olan ve ilçemize göç etmek zorunda kalan depremzedelerin hayatlarını idame ettirmelerine bir nebze katkıda bulunabilmek adına; ilçemize geldikleri tarihten itibaren depremzede ailelere Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği (CANSUYU) kapsamında Kış Desteği de dahil olmak üzere nakdi yardım yapılması, her türlü ayni ihtiyaçlarının karşılanması, yaşı uygun olan çocukların ise ücretsiz olarak Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nden faydalanması konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Metristepe İmar İnşaat Eğitim Gıda Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti.’nin 23 Şubat 2023 tarihli dilekçesindeki “Şirket bünyesinde istihdam edilen personel ücretlerindeki ve doğalgaz ile elektrik tarifelerindeki artışlardan, piyasaya olan borçlarından dolayı Şirket sermayesinin yetersiz kaldığı, bu nedenlerle; Şirketin ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için 1 milyon olan şirket sermayesinin 2 milyon 500 bin olarak artırılması” talebi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Ardından “Bozüyük Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 3255676 sayılı yazısına istinaden, Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı, Akpınar Mahallesi, 137 ada 1 parselde bulunan Akpınar Camii’nin kullanım (intifa) hakkının, süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi talebi, “İlçe genelinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan kat yüksekliklerinin değiştirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” talebi ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına (hükümlerine), yeni maddelerin eklenmesi, mevcut bazı maddelerin kaldırılması veya değiştirilmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan “Bozüyük Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin, Genel Esaslar başlıklı, 3’üncü maddesi, 4’üncü fıkrası, (a) bendinde geçen, ’Parsel dışı otopark olarak düzenlenecek arsanın emlak vergisine esas arsa metrekare maliyet değeri, yapı ruhsatı düzenlenecek parselin emlak vergisine esas arsa metrekare maliyet değerinin %10’undan aşağıda olamaz. Köşe başı parsellerde emlak vergisine esas arsa metrekare maliyet değeri yüksek olan yol değerlendirilecektir.’ ifadesinde yer alan "yüzde 10" ibaresinin "yüzde 20" olarak değiştirilmesi ve maddenin devamı olarak "Yapı ile aynı yapı adasında parsel dışı otopark ayrılması halinde, yüzde 20 şartı aranmaz." ifadesinin eklenmesi talebi de oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Gündemin tamamlanmasının ardından AK Parti Belediye Meclis üyeleri adına depremle ilgili konuşan Merve Ünsal, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve milletimize baş sağlığı dileyerek “Depremin ilk gününden beri adeta seferberlik şuuru ile bölgeye yardım için maddi, manevi tüm imkânları seferber eden tüm Bozüyüklülere özellikle gençlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize ve tüm insanlığa bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Bakkalcıoğlu “Aynı duyguları paylaşıyoruz” diyerek muhtarların istek ve taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.