Bozüyük Belediye Tiyatrosu 3. sezon perdelerini açtı

Bozüyük Belediye Tiyatrosu 3. sezon perdelerini ödüllü oyun 'Ayrılık' ile açtı.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu 3. sezon perdelerini açtı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bozüyük Belediye Tiyatrosu 3. sezon perdelerini ödüllü oyun ‘Ayrılık’ ile açtı.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun komedi oyunu ‘Ayrılık’ yeni sezonunda da yoğun ilgi gördü. Metristepe Kültür Merkezi’nde 2 gece sahnelenen oyun, salonu dolduran sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi. Tek perdelik komedi oyununda bir yıl önce ayrılmış bir çiftin bir yıl 13 gün sonra bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar anlatılıyor. Behiç Ak’ın yazdığı, yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet’in, yönetmen yardımcılığını Özgür Yamacı’nın, sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı oyunda İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu rol aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bozüyük Belediye Tiyatrosu bu sezonda 2 Yetişkin 1 Gençlik ve 1 Çocuk oyunu ile seyirciyle buluşmaya devam edecek.