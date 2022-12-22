Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Ayrılık' adlı oyun beğeni ile izlendi

Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Ayrılık” adlı oyun izleyenler tarafından tam not aldı.

Prömiyer gösterimi Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Behiç Ak’ın yazdığı, yönetmenliğini Elçin Karaahmet’in, yönetmen yardımcılığını Özgür Yamacı’nın, sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı tek perdelik komedi oyununda Bozüyük Belediye Tiyatrosu eğitmenleri İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu rol aldı. Oyunda seyirciler bir yıl on üç gündür ayrı bir çiftin bir araya geldikleri ilk günlerine tanıklık ettiler. Ayrıca seyirciler oyunda kadın erkek ilişkilerinin aşkın, evliliğin, ayrılığın karmaşık uzaktan bakıldığında bir o kadar da basit; en gerçek ve doğal hallerini gördüler. Yoğun ilgi gören ve tamamen dolu salona oynayan oyun izleyenlerden tam not aldı.

Oyun öncesinde izleyenlere hitap eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Belediyesi tarafından yürütülen tiyatro ve sanatevi çalışmaları hakkında bilgi vererek “Biz 2019 yılında belediyede göreve geldiğimizde, dışarıdan tiyatrolar getirmek mümkündü. Ama biz Bozüyük’ün çocuklarından bizim çocuklarımızdan oyuncular sahnelesin istedik. Bu düşünce ile yol almak istedik. Özgür Hocam, İlknur Hocam ve Kıvanç Hocam ile birlikte çalışmaya başladık. Hocalarımız üç senedir bu konuda emek veriyorlar. Sadece tiyatro değil sanatın her dalında kendi imkanlarımızla ve çocuklarımızla Bozüyüklüler olarak bir şeyler yapalım ve halka sunalım istedik. Kasımpaşa Orta Caminin orada bulunan tarihi binayı restore ederek orayı Sanatevi haline getirdik. Ayrıca özel çocuklarımızla ilgili deneyimli olan Esin Hocamızla birlikte çalışmaya başladık, sanatevinde atölyeler oluşturdular. 974 öğrencimiz bu atölyelerde eğitim aldı. Bu öğrencilerimizin yanı sıra 50 özel çocuğumuz da burada eğitim aldı. Bu saydıklarım 15 yaşına kadar olan çocuklarla ilgili olan kısmı. Tiyatrocularımız Bozüyüklü gençlerden, yetişkin kendi insanlarımızdan çocuklarımızdan tiyatrocu yetiştirmeye başladılar. Bir kısmı eğitimlerini tamamlayarak oyun oynamaya başladı. 45 Bozüyüklü gencimiz tiyatro eğitimine devam ediyor ve dokuz tanesi eğitimlerini tamamlayarak bir oyun hazırlıyorlar. Ocak ayında Devekuşu Kabare’den bir oyun oynayacaklar. Yetişkin tiyatrocularımız ise 30 kişiler şu anda Kostüm Odası adlı bir oyunu çocuklarımıza sergiliyorlar. Sahnelenen oyunumuz aynı zamanda geçen yıl en iyi çocuk oyunu ödülünü aldı. Kostüm Odası adlı oyunumuz Haziran ayına kadar çocuklarımızla buluşacak. Yani bu oyunları bizim çocuklarımız, Bozüyüklü çocuklarımız oynayacak. Herkese teşekkür ediyorum iyi seyirler diliyorum” dedi.

İzleyenleri eğlendiren ve güldüren oyunun ardından ise sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu oyunun hazırlanmasında emeği geçen oyunun yönetmeni Elçin Karaahmet’e ve Belediye Tiyatrosu eğitmenlerine çiçek takdim ederek başarılı performansları nedeniyle tebrik etti. Yönetmen Karaahmet, Başkan Bakkalcıoğlu’na tiyatroya verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, “Bugün sahne alan bu muhteşem oyuncuların üçü de benim eski öğrencim. Üçü ile de çok büyük gurur duyuyorum. Türkiye’de genel anlamda sanat yapmak çok zor, tiyatro yapmak çok zor, destek olmak çok zor. İyi ki sizin gibi bir belediye Başkanları var. Size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Çiçek takdiminin ardından Bozüyük Belediye Tiyatrosunda eğitim alan büyükler ve gençlik tiyatrosu öğrencileri de sahneye gelerek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

“Ayrılık” adlı oyunu Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Garnizon Komutan Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve tiyatroseverler beğeni ile izledi.