Bozüyük Belediye Tiyatrosu perdelerini muhteşem bir oyun ile açtı

Bozüyük Belediye Tiyatrosu “Hayat Gazinosu” adlı oyun ile muhteşem bir sezon açılışı yaptı.

Bu güne kadar tüm oyunlarını kapalı gişe oynayan Bozüyük Belediye Tiyatrosu, Bozüyüklü tiyatro severleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Kendi içinden yetişen tamamı Bozüyüklü oyunculardan oluşan kadro ve “Hayat Gazinosu” adlı muhteşem bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıkan Bozüyük Belediye Tiyatrosu prömiyerinde izleyenlerden tam not aldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen tek perdelik müzikli oyun beğeniyle izlenirken oyuncularda başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu izleyenlere hitaben bir konuşma yaparak “4,5 yıl önce ‘Bozüyük’te kentleşmeli, değişim oluşmalı’ diye düşlediğimiz zaman acaba Bozüyük Belediyesi’nin Tiyatrosu olur muydu? Tiyatroları olur muydu? diye hayal etmeye başladık. Kıvanç Hoca, İlknur hoca Özgür’le beraber, onları belediyede bir araya getirerek bir yola çıktık. Daha sonra birçok arkadaşımız katıldı. Şimdi ben bugün çok heyecanlıyım. Bu çalışmalarının sonunda görüyorsunuz, herhangi bir tiyatro oyununun sizlere sunulabilmesi için ne kadar kalabalık bir grup emek vermesi gerekiyor. Ama bunlar tek tek oluştu. Birçoğu hiçbir karşılığı olmaksızın tamamen kendilerinin isteğiyle bu desteği veriyorlar. Ama şu anda sizlere söyleyeceğim şey çok önemli; 4 yıl sonunda gelinen noktada bu akşam bu oyunun prömiyerini yaptık, yani ilk oyunu, peş peşe önümüzdeki günlerde tekrar edilecek. Ayın 23’ünde bir çocuk oyunumuzun prömiyeri var, ikinci bir oyun. 2 Şubat’ta da 3. bir oyunumuzun prömiyeri başlıyor Gençlik Tiyatrolarımızca. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık Bozüyük’te Bozüyük Belediyesi’nin kurduğu bu tiyatro grubu ve tiyatro şehir tiyatrolarına dönüşebilecek duruma geldi. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Bu katkıyı veren herkese, bu sahnedeki herkese, oyuncularımıza onları tek tek hocalarımız eğittiler, hepsi Bozüyük’ün çocukları, tabii yan desteklerimiz çevreden gelen, bizlerden hiçbir şeyi esirgemeyenler var ama oyuncuların hepsi içimizden. Böyle bir sahnenin yapılmasını 4 yıl önce biraz hayal ediyorduk. Tiyatro hocalarımız ilk geldiler, bir oyun yapacağız, dekoru ne kadara yapılır diye piyasadan bilgi alalım dedik. 120 milyar gibi bir rakam söylediler. Biz bunu nasıl vereceğiz? halkın parasını bu kadar çarçur edemeyiz dedik. Nasıl yapalım bunları dedik. Bakın şu an oyunlarımızın tüm bu sahnedeki dekorlarının tamamını bizim ekiplerimiz yapıyor. Onun için Bozüyük şehir tiyatrolarının burada başlangıcı için bütün arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra oyunun hazırlanmasında görev alan herkesi tebrik ederek çiçek takdim etti.

İzleyenlerin oyunun sonunda coşkuyla alkışladığı oyun seyircisini 80’li yılların Türkiye Gazinolarına götürürken dönemin en meşhur şarkıları da bizzat Bozüyük Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından başarıyla seslendirildi. İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Burçin Laçin Altay, Hakan Koşar, Melike Kurt, Özgür Yamacı ve Yeşim Onan’ın birlikte yazdığı, müzik düzenlemesini Murat Küçük’ün yaptığı oyunda Ahmet Üstün, Beratiye Arslan Altıntaş, Esin Sütçü Söğütlü, Gizem Satan, Hakan Koşar, Halil Akcan, Mehtap Eserkaya, Sergen Satan ve Zülal Acet Güllübudak rol aldı.

Tiyatro oyununu Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, Belediye Meclis Üyesi İsmail Özcan, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy ve ilçe yönetimi ile çok sayıda tiyatrosever izledi.