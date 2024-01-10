Bozüyük Belediye Tiyatrosu tiyatro severlerle 'Hayat Gazinosu' ile buluşuyor

Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2024 sezonu perdelerini ’Hayat Gazinosu’ adlı tek perdelik müzikli oyun ile açıyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan ve kurulduğu ilk günden bu güne kadar tüm oyunlarını kapalı gişe oynayan tiyatro; Bozüyüklü tiyatro severleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Kendi içinden yetişen tamamı Bozüyüklü oyunculardan oluşan kadro ile yepyeni bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıkan oyun seyircisini 1980’li yılların ’Türkiye Gazinoları’na davet ediyor. Oyunda artık yavaş yavaş sesini ve seyircisini kaybeden assolist Maide Bülbül’ün yerine yeni sesler arayan gazino sahibi Seyfi’nin yepyeni ve tertemiz bir ses olan Özlem’i keşfetmesiyle karışan işler konu ediliyor. Sahnede Maide ve Özlem arasındaki çekişmelerin içine aşk, entrika, ihanet de girince Yeşilçam’ın o keyifli ortamı oluşturuluyor.

Dönemin en meşhur şarkılarının da bizzat Bozüyük Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından seslendirildiği oyunun yönetmenliğini İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu yapıyor. Burçin Laçin Altay, Hakan Koşar, Melike Kurt, Özgür Yamacı ve Yeşim Onan’ın birlikte yazdığı, müzik düzenlemesini Murat Küçük’ün yaptığı oyunda Ahmet Üstün, Beratiye Arslan Altıntaş, Esin Sütçü Söğütlü, Gizem Satan, Hakan Koşar, Halil Akcan, Mehtap Sertkaya, Sergen Satan ve Zülal Acet Güllübudak oynuyor.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu bu sezon 3 yeni oyunla Bozüyüklü sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.