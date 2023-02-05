Bozüyük Belediyesi 'Sanatevi Sömestir Atölyeleri' sona erdi

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri özel bireylere yönelik olarak düzenlenen Makrome Atölyesi ile sona erdi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri yarıyıl tatili boyunca 5-15 yaş arasındaki çocukları birbirinden eğlenceli ve çeşitli atölye çalışmaları ile buluşturdu. Her gün farklı bir branşta düzenlenen atölyeler yoğun ilgi gördü. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocuklar; PC4 (Çocuklar İçin Felsefe), Resim Atölyesi, Robotik Kodlama, Seramik Atölyesi (Özel Bireyler), TOOD-Doğaçlama Tiyatro Atölyesi, İçimizdeki Ritim Atölyesi, Drama Atölyesi ile özel bireyler için düzenlenen Seramik Atölyesi ve Makrome Atölyesi’ne katılarak kendilerini geliştirme imkânı buldu.

Etkinliklerin son gününde özel bireylere yönelik olarak düzenlenen Makrome Atölyesi’nde eğitmen Dilek Alparslan eşliğinde keyifli dakikalar geçiren minikler büyük bir özenle kendi tasarımlarıyla makrome anahtarlık yaptılar.